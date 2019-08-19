В Иркутской области дорожная авария унесла жизни двух женщин



Накануне около 20.30 вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у одного из домов в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области произошло ДТП.



Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» при обгоне не убедился в безопасности манёвра и врезался в ехавшую попутно машину ВАЗ-21060.



В результате случившегося две пассажирки в возрасте 24 и 44 лет, находившиеся в салоне отечественного автомобиля, от полученных травм скончались на месте. Оба водителя с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.



Проведённое медицинское освидетельствование показало, что предполагаемый виновник аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.



- В настоящее время по факту ДТП проводится всесторонняя проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося, и принято правовое решение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

