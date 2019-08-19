В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа

Горожане смогут найти здесь интересные книги по низкой цене



25 августа во дворе музея истории Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа.



Здесь книги, прочитанные один раз, найдут новых хозяев, а покупатели смогут отыскать что-нибудь интересное по низкой цене.



Жителям города, желающим продать прочитанные ими книги, нужно обратиться к организатору - его контакты указаны в группе музея в соцсети.



«Ждем вас с 17:00 во дворе музея», сообщается здесь.

