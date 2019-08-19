Горожане смогут найти здесь интересные книги по низкой цене
25 августа во дворе музея истории Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа.
Здесь книги, прочитанные один раз, найдут новых хозяев, а покупатели смогут отыскать что-нибудь интересное по низкой цене.
Жителям города, желающим продать прочитанные ими книги, нужно обратиться к организатору - его контакты указаны в группе музея в соцсети.
«Ждем вас с 17:00 во дворе музея», сообщается здесь.
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
Общество, Фото:
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