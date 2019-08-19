Бурятская певица Мэдэгма Доржиева снимает клип о своей малой родине

Бурятская певица Мэдэгма Доржиева снимает клип о своём родном селе Зугмара, который расположен в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. В Сети пока доступен лишь отрывок работы.
- Пока совсем только наброски нового клипа о моей малой родине «Зугмара». Впереди ещё куча съёмок. Жаль сегодня дождь. Ждём солнышка. И, слава богу, дым рассеялся более-менее, - написала Мэдэгма Доржиева на своей странице в соцсети.
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Пока совсем только наброски нового клипа о моей малой Родине «Зугмара» Впереди ещё куча съёмок. Жаль сегодня дождь. Ждём солнышка. И, слава богу, дым рассеялся более-менее. 🙏🏻 Спасибо @mishatsyrenov за понимание, художественное видение и готовность проделать большую и кропотливую работу 🙏🏻✊🏻❤️🤯 #Repost @mishatsyrenov with @get_repost ・・・ На этих выходных сняли клип для звезды бурятской эстрады!!!! Мэдэгмы Доржиевой!!!!!!!!😎😎😎😎а пока не большой отрывок нашего общего дела!!! Клип на песню "ЗУГМАРА снято студией широких возможностей "Yндэр" В ролях : Мэдэгма Доржиева и все жители с. ЗУГМАРА!!!! Большое спасибо д. Батору (глава поселения) за радушный прием и помощь в организации съемок !!! Без Вас бы мы не справились бы!)))) @midigmadorzhieva @vladimirshirapov @nikolay_batorovich_elizov @ynder_art #зугмара #бурятскиепесни #мэдэгмадоржиева #yндэр
Клип на песню «Зугмара» снимала студия «Yндэр».
В съёмках клипа приняли участие жители села.
В ролике показаны красивые пейзажи – степи, протекающая здесь река, а также представлена жизнь Зугмары – мужчина собирает стог сена, дети плескаются в реке, парень скачет на коне, ребятишки собрались, чтобы поиграть в волейбол.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 августа бурятская певица Елена Борохитова выпустила клип, посвящённый её малой родине – селу Укурик.