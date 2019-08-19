Бурятская певица Мэдэгма Доржиева снимает клип о своей малой родине



- Пока совсем только наброски нового клипа о моей малой родине «Зугмара». Впереди ещё куча съёмок. Жаль сегодня дождь. Ждём солнышка. И, слава богу, дым рассеялся более-менее, - написала Мэдэгма Доржиева на своей странице в соцсети.







Клип на песню «Зугмара» снимала студия «Yндэр».



В съёмках клипа приняли участие жители села.



В ролике показаны красивые пейзажи – степи, протекающая здесь река, а также представлена жизнь Зугмары – мужчина собирает стог сена, дети плескаются в реке, парень скачет на коне, ребятишки собрались, чтобы поиграть в волейбол.



Как сообщал «Байкал-Daily», 10 августа бурятская певица Елена Борохитова









Как сообщал «Байкал-Daily», 10 августа бурятская певица Елена Борохитова выпустила клип, посвящённый её малой родине – селу Укурик.

Бурятская певица Мэдэгма Доржиева снимает клип о своём родном селе Зугмара, который расположен в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. В Сети пока доступен лишь отрывок работы.