Должники должны будут дать согласие на извещение по смс
Судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по смс об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом сообщает ТАСС.
6 августа правительство внесло в Госдуму поправки в закон «Об исполнительном производстве». «Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи», - сообщили в Минюсте.
Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на извещение через СМС должно быть подтверждено распиской, где, помимо его согласия, должен быть указан номер мобильного телефона, на который будут направлять извещения. При этом граждане, не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомления посредством личного кабинета на ЕПГУ или СМС, будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи, уточняет ТАСС.
Приставы будут отправлять должникам смс об ограничении выезда из России
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