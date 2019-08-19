14 августа, в день Медового спаса в Бичуре прошла ярмарка мёда
Здесь продавали не только мёд из разных трав, но и прополис, пчелиные соты и даже медовуху. Цены разные, в зависимости от сорта мёда. В основном 700 рублей за кг, сообщает администрация Бичурского района.
Свои товары представили шесть пчеловодов: Валерий Суриков (с. Елань), Николай Селиванов (Бичура), Анатолий Лысенко (п. Сахарный Завод), Сергей Дерябин (с. Билютай), Алексей Калачев (с. Бичура).
- Мы занимаемся мёдом уже 30 лет, - рассказывает Зоя Лысенко из Сахарного Завода, - сейчас уже трудно стало, но дети и внуки нам помогают. Вот внучки-студентки приехали, помогли нам приготовиться к ярмарке. Не хочется бросать это дело. Им ещё мой отец после войны начал заниматься, а мы продолжаем. Для нас это любимое увлечение.
На медовой ярмарке дегустировали интересные сорта мёда и блюда из полезного нектара. Супруги Дерябины из Билютая представили на суд жюри чак-чак. Так что и в семейской деревне теперь можно отведать национальное татарское блюдо.
Работники сельских клубов Малого Куналея, Мотни, Новосретенки, Кировского, Сахарного Завода, Кирети и Петропавловки украсили ярмарку не только красивыми пирогами и другой вкусной выпечкой, но и дарами с огородов. А самые креативные представили свои поселения в костюмах пчёлок.
Книжную выставку подготовили сотрудники районной библиотеки. По словам директора Ирины Семеновны Слепневой, редкие книги о пчеловодстве заказывали в Национальной библиотеке в Улан-Удэ.
Для пчеловодов провели конкурс «Лучший пасечник», где нужно было подготовить презентацию, правильно ответить на тесты и представить мед на дегустацию. По их итогам первое место присуждено Анатолию Лысенко, второе – Алексею Калачеву, третье – Николаю Селиванову.
Ярмарка мёда прошла в Бурятии
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