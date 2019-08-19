Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею 176 советских часов

- Ангарский музей часов – это, без сомнения, бренд нашей территории, известный не только на всю Россию. Мы сохраняем культурное наследие, которое передал нам основатель Павел Васильевич Курдюков и которое является нашим достоянием. Мы искренне признательны вам за то, что подарили именно нашему музею свою коллекцию, – поблагодарила гостя из Германии заместитель мэра Марина Сасина.











Исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии, один из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах из России, побывал в ангарском музее 16 августа. Четыре года назад он уже посещал музей и именно тогда принял решение передать часть собственной коллекции сюда.Коллекция подробно описана, она имеет большую научно-исследовательскую ценность. Йоханнес Альтмеппен прочёл лекцию о тех экземплярах, которые входят в его собрание, и передал в дар музею 176 часов. В их числе: наручные и карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР.Главный хранитель музея часов Баирма Бартанова в торжественной обстановке приняла коллекцию от владельца.Уже в октябре будет организована специальная выставка. На ней зрители смогут увидеть уникальные экспонаты, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.