Армейская авиация прилетела на учение «Селенга-2019»: видео

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 августа на полигоне Мунх-Хэт в Монголии стартовало 12-е совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2019». В нём принимают участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения города Кяхта Бурятии и столько же со стороны Монголии.
В учении «Селенга-2019», помимо сухопутных подразделений, будет задействована армейская авиация, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Российская авиационная группа на вертолётах Ми-24 и Ми-8АМТШ совершила перелёт с авиабазы армейской авиации Забайкалья на аэродром ВС Монголии «Дорнод» (Чойболсан), там и будет временное базирование вертолётов до конца учения.
Монгольская сторона предоставит склады для хранения боеприпасов, площадки для авиационной техники и обеспечит их охрану, наземное оборудование обеспечения полетов общего назначения, сжатые газы (воздух).
Вертолёты Ми-24 обеспечат огневую поддержку в ходе активной фазы учения применяя неуправляемые ракеты C-8, стрелково-пушечное вооружение (30-мм снаряды), а вертолёты Ми-8АМТШ эвакуируют условно раненных и доставят в безопасный район для оказания медицинской помощи.
Перед участием в активной фазе учения авиация выполнит боевые стрельбы при проведении совместных тренировок.
Особое внимание уделено на слаженность совместных тактических действий в ходе проведения операции по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования, с применением блокирующих действий при защите населённого пункта в приграничном районе.
Совместное российско-монгольское учение «Селенга-2019» завершится 27 августа. В учении задействовано более 1,4 тысячи военнослужащих ВС России и Монголии и до 300 единиц военной техники.