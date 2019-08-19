В Бурятии не создали рабочие места для инвалидов

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии нарушали закон о социальной защите инвалидов. Нарушения выявлены в двух общеобразовательных школ, санаторной школы-интерната и культурно-досугового центра района.



- В соответствии с законодательством о квотировании рабочих мест для инвалидов министерством социальной защиты населения республики в 2019 году каждому из указанных учреждений установлена квота на трудоустройство двух инвалидов. В нарушение закона работодатели создали по одному рабочему месту, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых рабочие места для инвалидов образованы.



Работодатели привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали на 2 тысячи рублей каждого, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

