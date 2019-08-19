В аптеке, спортшколе и магазине в Бурятии не хватало огнетушителей

Нарушения выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии нарушали противопожарный закон в местах с массовым пребыванием людей.



Нарушения выявлены в зданиях детской юношеской спортивной школы, аптеки ООО «Багдарин», а также в магазине, принадлежащему индивидуальному предпринимателю.



Пожарная сигнализация в помещениях не соответствовала предъявляемым требованиям, отсутствовало необходимое количество огнетушителей, допускалась эксплуатация электропроводов с нарушениями изоляции, не были назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, руководителями не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору детской спортшколы, директору ООО «Багдарин» и индивидуальному предпринимателю внесены представления, которые удовлетворены. Нарушения пожарной безопасности устранены: обновлена система пожарной сигнализации, установлено необходимое количество огнетушителей, проведена замена электрических проводов, ответственными лицами пройдено обучение пожарно-техническому минимуму.



По постановлениям прокурора должностные лица спортивной школы и аптеки, а также индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 32 тысяч рублей.



