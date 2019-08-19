По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике местами дожди, грозы, ливни
Утром местами туманы. Ветер западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура днём 20-25, местами 13-18 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков, утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём 20-22 тепла.
В Бурятии сегодня неустойчивая погода
Общество, Фото:
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Общество, 19.08.2019
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