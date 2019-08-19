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В Бурятии сегодня неустойчивая погода

В Бурятии сегодня неустойчивая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике местами дожди, грозы, ливни

Утром местами туманы. Ветер западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура днём 20-25, местами 13-18 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков, утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём 20-22 тепла.
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Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
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Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
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Александра Мяханова
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