В Бурятии сегодня неустойчивая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике местами дожди, грозы, ливни



Утром местами туманы. Ветер западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура днём 20-25, местами 13-18 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков, утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём 20-22 тепла.



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