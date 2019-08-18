Работы на перекрытой улице Куйбышева в Улан-Удэ завершат до 23 августа

Мэрия Улан-Удэ отчиталась о реконструкции тепломагистрали № 2



На первом участке по ул. Кирова в соответствии с графиком работы завершены, сообщает администрация Улан-Удэ.



На втором участке по ул. Каландаришвили основные работы завершены. Подрядчик должен устранить замечания по восстановлению тротуарной плитки вокруг здания Буркоосоюза и уборке территории. Ведутся работы по укладке тротуарной плитки.



На третьем участке по ул. Партизанской подрядчик приступил к работам с 15 июля. Дорога по ул. Партизанская перекрыта с 16 июля. По графику работы должны быть завершены до 28 августа.



Организован временный проезд с ул. Борсоева по ул. Пристанской.



Завершены работы по монтажу основного ствола теплотрассы, ведутся работы по запорной арматуре. На данном участке работает бригада из 7 человек, самосвал и кран. Выполнение - 75 %.



На четвёртом участке по ул. Куйбышева движение перекрыто с 19 июля. Работы планируется завершить до 23 августа.



По состоянию на 16 августа, проводится изоляция трубопроводов, укладка верхней части лотков, приступили к засыпке участка возле школы № 1.



Работает 9 человек, 5 единиц техники. Выполнение - 80%.



Участок по ул. Борсоева должны делать методом прокола под железнодорожными путями. В настоящее время проект на стадии согласования с ОАО «РЖД».



