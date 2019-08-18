Ветераны в Улан-Удэ сразятся в шахматы

На сегодня подано около 40 заявок



Шахматный турнир среди ветеранов Советского района, посвящённый Дню города, состоится в понедельник, 19 августа, в Центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова. Начало в 11:00.



Заявки на участие принимаются в Совете ветеранов Советского района до 10:00 19 августа, тел. для справок 21-21-87. На сегодня подано около 40 заявок.



После турнира участников ждёт чаепитие, сообщили в администрации Улан-Удэ.





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