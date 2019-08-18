В одном из самых красивых мест Бурятии сняли режим ЧС
С 8 часов утра 17 августа в Забайкальском национальном парке отменён режим ЧС. Соответствующее постановление подписал первый заместитель руководителя администрации Баргузинского района Бурятии, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Теперь посещение нацпарка разрешено всем желающим. Конечно, для этого надо получить разрешение – на КПП или в центральном офисе «Заповедного Подлеморья». Во время действия режима ЧС, который был введён 14 июля, въезд разрешался только местным жителям и их родственникам, организованным группам туристов с имеющими разрешение гидами.
Также допускается разведение костров и иных источников открытого огня, но исключительно в пределах специально предусмотренных для этого мест. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» напоминает о действии особого противопожарного режима на всей Бурятии, в связи с чем просит неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности в лесах и режим особой охраны в парке.
Чивыркуйский залив, который находится в Забайкальском нацпарке, второй по величине залив озера Байкал и один из самых тёплых. У туристов также популярна бухта Змеиная, где из-под земли выходит термальный природный источник. Он используется для лечения радикулита и болезней опорно-двигательной системы.
Предлагаем также посмотреть яркий фоторепортаж Сергея Тарасенко из Забайкальского нацпарка в июне, когда на берег Чивыркуйского залив полакомиться ручейником массово выходят медведи.
Забайкальский нацпарк в Бурятии открыли для туристов
Общество, Фото:
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