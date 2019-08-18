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Пожарные Бурятии призывают забыть про барбекю, мангалы и костры

Пожарные Бурятии призывают забыть про барбекю, мангалы и костры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Практика показывает – в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает в два, а то и в три раза

Связано это со злоупотреблением спиртным и утратой бдительности во время длительного отдыха, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Все возгорания в населённых пунктах и на дачах происходят по вине самих граждан. Причина - несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности, рассказывают пожарные.

Чтобы приятно отдохнуть и при этом не спалить дачу или дом, нужно совсем немного, утверждают специалисты по пожарной безопасности.

- Временно забудьте про барбекю, мангалы, костры. Никогда не организовывайте праздничные посиделки под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи надворных и жилых построек, - предупреждают в ГУ МЧС по Бурятии.

Следите за электропроводкой! С этим почти у всех беда, заявляют специалисты. Не жалея, выбросьте все устаревшие электронагреватели, особенно со спиралями, приобретите современные масляные с отключающими устройствами.

Время от времени устраивайте «субботник». Расстаньтесь со старьём, которое никогда не пригодится, тем более, если оно хранится вместе с горючими материалами и удобрениями. В жару на солнце такой «букет ненужных вещей» вполне может воспламениться.

- Серьёзно отнеситесь к приобретению средств пожарной защиты. У каждого в доме, в квартире, на даче должен быть огнетушитель, разумеется, в исправном и пригодном для применения состоянии. Установите автономные пожарные извещатели, - призывают пожарные.

Особый противопожарный режим, который действует на территории Бурятии, предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение всякого вида работ с применением открытого огня. Эти правила следует неукоснительно соблюдать как на территории населённого пункта, в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор как с мобильного, так и со стационарного телефонов).

пожарные
 
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