В Бурятии умеренно тёплая погода

Местами возможны дожди



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 августа, в республике местами небольшие, кратковременные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7, местами до 13 м/с.



Температура днём +19,+24, местами +12,+17.



В Улан-Удэ утром при прояснении местами туман, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём +21,+23.





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