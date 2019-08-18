Местами возможны дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 августа, в республике местами небольшие, кратковременные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7, местами до 13 м/с.
Температура днём +19,+24, местами +12,+17.
В Улан-Удэ утром при прояснении местами туман, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём +21,+23.
В Бурятии умеренно тёплая погода
Общество, Фото:
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