Улан-удэнцы работали над проникновенным видео песочных аниматоров

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Музыку для социального ролика «Сон о человеке» написал Лудуб Очиров

В августе в Сети было опубликовано видео «Сон о человеке. Социальный ролик». Работа выполнена в технике песочной анимации, над ним работали художники со всей страны. Монтировала и озвучивала улан-удэнка Анна Анисимова. Музыку написал бурятский композитор Лудуб Очиров.

- Мы с Анной Анисимовой объединились художниками песочной анимации нашей страны и создали социальный ролик, поднимающий вопрос о человеке и его влиянии на природу. К сожалению, экологическая тема остается актуальной всегда. Что останется после нас? Что увидят наши дети? Горит Сибирь, загрязнён Байкал, нечем дышать. Что дальше... – прокомментировал Лудуб Очиров. – Для этого социального ролика я написал Музыку. Моя землячка Анна Анисимова обратилась с просьбой использовать части моих музыкальных произведений в социальном ролике. Дал согласие, но попросил показать готовый проект с моей музыкой. Понравилось в целом, но музыка не была предназначено для этого проекта, и я решил написать новую музыку специально для этого ролика. Я очень рад, что мне дали возможность поработать в новом для меня формате. Это очень ответственно и важно – принимать участие в чём-то действительно нужном. 





песочная анимация экология
 
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