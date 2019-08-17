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В Чите снимают фильм о социальных сиротах «В воде не тонут»

В Чите снимают фильм о социальных сиротах «В воде не тонут»
Общество, 
В фильме снимаются не профессиональные актёры, а воспитанники детских домов и реабилитационного центра

В Чите близятся к завершению съёмки художественного фильма «В воде не тонут». Это драма о детях, находящихся на реабилитации в центре «Доверие», которые при живых родителях, стали социальными сиротами.

«О том, как алкоголь и наркотики ставят крест на судьбах ни в чем не повинных детей, о том, как трудно бывает бороться с родными и близкими. О предательстве и любви, о потери чести и обретении себя», - говорится в описании проекта на платформе коллективного финансирования социальных проектов «Начинание».

Автор сценария и режиссёр – Елена Хзанян, заместитель председателя регионального отделения Союза журналистов России, журналист, телеведущая, автор телевизионных проектов на телеканале «ГТРК-Чита» и «Забтв», режиссёр документального и игрового кино.

По замыслу автора, в фильме нет профессиональных актёров. Главные роли исполняют подростки, воспитанники детских домов края, воспитанники реабилитационного центра «Доверие», дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сценарий фильма основан на реальных событиях, реальных героях. Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, борются за место под солнцем, за свою любовь, за шанс остаться на плаву. Большинство из них – социальные сироты.

Автор проекта не ставила своей задачей привлечь сюда благополучных детей с кастингов, а тех, кто находятся в прилагаемых обстоятельствах. Им не надо ни чего изображать, они уже пропитаны этим. Поэтому фильм будет цеплять за живое, считает команда проекта.

Один из главных героев фильма - Даня-боксёр, впрочем, и в жизни он боксёр и попал в реабилитационный центр не случайно… В фильме, после двух лет наркотического дурмана, он преодолевает себя. Попадая на реабилитацию, становится защитником слабых и узнает, кто на самом деле стоит за наркодилерами, которые активно привлекают к наркотикам подростков.

Подростки с готовностью откликнулись на приглашение сниматься в фильме. Это мотивировало их на преодоление поставленных задач: повышение успеваемости в школе, возвращение к ранее брошенным тренировкам, обучению новым формам творчества и телевизионного ремесла, через съёмочный процесс.

С первых съёмочных дней они влились в процесс. Учили слова, репетировали сцены, эмоционально переживали за каждый эпизод. Общее дело сплотило абсолютно разных детей из разных социальных приютов и детских домов.

Сейчас это полноценная команда, где задействовано более 15 детей из детских домов забайкальского края, телевизионного проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья «Детское агентство новостей» и воспитанников центра «Доверие». Каждый из них мечтает увидеть фильм на больших экранах, в прокате кинотеатров города, края, а может и столицы.

Вся съемочная группа – включая режиссёра, видеoоператоров, работает на безвозмездной основе.

Для того, что фильм увидел свет, осталось не так много – закупить необходимое оборудование для съемок финальных сцен, свет, монтаж и популяризировать премьеру фильма, организовать его прокат, что бы как можно больше подростков стали на путь исправления и как можно больше взрослых обратили внимание на подрастающее поколение.


Сбор средств – 499 тысяч рублей – ведётся на платформе «Начинание».

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