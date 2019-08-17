Почти 202 миллиона рублей направлено из федерального бюджета на ежемесячную выплату семьям Бурятии, где родился первенец
С 2018 года семьи, в которых родился первенец, получают ежемесячные пособия до 1,5 лет в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. За 1 полугодие 2019 года ежемесячную денежную выплату в Бурятии получили 3428 семей. Общая сумма финансирования средств из федерального бюджета составила почти 202 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Для сравнения, за аналогичный период 2018 года такую выплату в Бурятии получали 635 семей на общую сумму порядка 27,5 миллионов рублей.
Также в июле 2019 года Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении с 2020 года выплат с 1,5 до 3 лет на первого и второго ребёнка в размере детского прожиточного минимума в регионе. Речь идёт о так называемых «путинских» выплатах. Они положены семьям, в которых первый или второй ребёнок появились с 1 января 2018 года, а доход не превышает полутора прожиточных минимума. Новый закон также пересматривает изменение критерия нуждаемости: с 2020 года право на выплату будет возникать у семей со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов (вместо полуторакратной величины прожиточного минимума).
3 тысячи семей в Бурятии получают ежемесячные выплаты на первенца
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Почти 202 миллиона рублей направлено из федерального бюджета на ежемесячную выплату семьям Бурятии, где родился первенец
В российско-монгольских учениях участвует почти тысяча военнослужащих из Бурятии
По данным Бурятского гидрометцентра 17 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Волонтёрам предстоит заниматься не только пожарами, но и просвещением
Конкурс выиграл уроженец Дульдургинского района
Решение о передаче хронометров коллекционер принял четыре года назад
В Советском районе сразу две долгожительницы отметили своё 90-летие
В Братское водохранилище выпустили 100 тысяч штук молоди ценной рыбы
Также прошёл конкурс на звание лучшего пасечника
По данным сводного рейтинга министерства культуры РФ у него самый большой охват населения
За время визита дети посетили Третьяковку, Кремль и «Союзмультфильм»
Неподключенными в Октябрьском районе остаётся ещё 541 многоквартирный дом
19 августа экспедиция приедет в Улан-Удэ
В мэрии сообщили, что к зиме готов 1381 многоквартирный дом
Сразу после церемонии открытия здесь прошли первые детские соревнования