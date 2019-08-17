3 тысячи семей в Бурятии получают ежемесячные выплаты на первенца

Почти 202 миллиона рублей направлено из федерального бюджета на ежемесячную выплату семьям Бурятии, где родился первенец



С 2018 года семьи, в которых родился первенец, получают ежемесячные пособия до 1,5 лет в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. За 1 полугодие 2019 года ежемесячную денежную выплату в Бурятии получили 3428 семей. Общая сумма финансирования средств из федерального бюджета составила почти 202 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Для сравнения, за аналогичный период 2018 года такую выплату в Бурятии получали 635 семей на общую сумму порядка 27,5 миллионов рублей.



Также в июле 2019 года Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении с 2020 года выплат с 1,5 до 3 лет на первого и второго ребёнка в размере детского прожиточного минимума в регионе. Речь идёт о так называемых «путинских» выплатах. Они положены семьям, в которых первый или второй ребёнок появились с 1 января 2018 года, а доход не превышает полутора прожиточных минимума. Новый закон также пересматривает изменение критерия нуждаемости: с 2020 года право на выплату будет возникать у семей со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов (вместо полуторакратной величины прожиточного минимума).



