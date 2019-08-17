В Улан-Удэ возможен небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра 17 августа ро республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Утром по северу туманы. Ветер западный 3-8, при грозах 9-14 м/с. Температура днём 20-25, местами 15-20 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём 22-24 тепла.
В российско-монгольских учениях участвует почти тысяча военнослужащих из Бурятии
По данным Бурятского гидрометцентра 17 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
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