В Улан-Удэ возможен небольшой дождь

Утром по северу туманы. Ветер западный 3-8, при грозах 9-14 м/с. Температура днём 20-25, местами 15-20 тепла. В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём 22-24 тепла.

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