В Бурятии набирают пожарных-добровольцев

Волонтёрам предстоит заниматься не только пожарами, но и просвещением



В Бурятии производится набор добровольных пожарных. Ими могут стать все желающие старше 18 лет, не имеющие проблем со здоровьем и вредных привычек.



Проблема лесных пожаров – одна из самых актуальных на сегодняшний день. От непотушенного костра или брошенного окурка может сгореть целый лесной массив, особенно в засушливое и жаркое время года. Для организации качественного пожарного контроля требуется помощь волонтёров. Добровольная пожарная служба «Гринпис» действует в более чем 18 регионах России. На территории Бурятии работает Добровольческий корпус Байкала.



Волонтёры занимаются мониторингом пожарной обстановки, противопожарным освещением, тушением пожаров. Очень важная часть работы добровольцев – это просвещение. Они проводят профилактические беседы в школах и детских садах города. И это даже важнее тушения: ведь лучший пожар тот, что не начался.



По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-902-563-03-04. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

