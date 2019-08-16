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В Бурятии набирают пожарных-добровольцев

В Бурятии набирают пожарных-добровольцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Волонтёрам предстоит заниматься не только пожарами, но и просвещением

В Бурятии производится набор добровольных пожарных. Ими могут стать все желающие старше 18 лет, не имеющие проблем со здоровьем и вредных привычек.

Проблема лесных пожаров – одна из самых актуальных на сегодняшний день. От непотушенного костра или брошенного окурка может сгореть целый лесной массив, особенно в засушливое и жаркое время года. Для организации качественного пожарного контроля требуется помощь волонтёров. Добровольная пожарная служба «Гринпис» действует в более чем 18 регионах России. На территории Бурятии работает Добровольческий корпус Байкала.

Волонтёры занимаются мониторингом пожарной обстановки, противопожарным освещением, тушением пожаров. Очень важная часть работы добровольцев – это просвещение. Они проводят профилактические беседы в школах и детских садах города. И это даже важнее тушения: ведь лучший пожар тот, что не начался.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-902-563-03-04. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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