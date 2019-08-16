 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

Популярное

Спортивная площадка открылась сегодня в селе Усть-Брянь в Бурятии

Спортивная площадка открылась сегодня в селе Усть-Брянь в Бурятии
Общество, 
Сразу после церемонии открытия здесь прошли первые детские соревнования

Спортивная площадка с искусственным покрытием площадью 480 кв. м. построена в селе Усть-Брянь Заиграевского района в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Согласно сметной стоимости, на строительство было выделено 3,1 млн рублей, том числе из федерального бюджета 2,8 млн рублей. Были закуплены новые хоккейные ворота и ворота для мини-футбола, новые скамейки и баскетбольная сетка.

- Мы рады видеть, когда появляются такие объекты, которые придают современный облик селу, предоставляются комфортные условия для занятия спортом нашим детям. Введение любого спортивного объекта делает жизнь сельских жителей насыщенной и разнообразной, – отметил Евгений Цыбиков, консультант развития сельских территорий и малых форм хозяйствования минсельхозпрода региона.

До конца года будут построены спортивная площадка с тренажерами в селе Кабанск Кабанского района и ФАП в селе Хилгана Баргузинского района в рамках реализации проекта по комплексной жилищной застройке. Кроме того, будут обустроены три детских игровых и спортивных площадки в селе Кабанск и селе Шергино Кабанского района, в селе Шара-Азарга Закаменского района - как проекты местных инициатив граждан. На эти цели выделено более 16 млн. руб.

В период с 2015 года по 2018 год в рамках данного мероприятия программы построены и введены в эксплуатацию 6 плоскостных спортивных сооружений (с. Татаурово Прибайкальского района, с. Темник и с. Новоселенгинск Селенгинского района, с. Барагхан Курумканского района, с. Тарбагатай Тарбагатайского района, с. Холодная Северо-Байкальского района). На строительство данных объектов было выделено 54,6 млн рублей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.  
спорт площадки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Спортивная площадка открылась сегодня в селе Усть-Брянь в Бурятии
Спортивная площадка открылась сегодня в селе Усть-Брянь в Бурятии
Общество, 16.08.2019
Сразу после церемонии открытия здесь прошли первые детские соревнования
В Братске осудили наркоторговку
В Братске осудили наркоторговку
Общество, 16.08.2019
Её поймали при помощи подставного покупателя
За 4 года в Бурятии бесплатно обучат более 1,5 тысяч молодых мам
За 4 года в Бурятии бесплатно обучат более 1,5 тысяч молодых мам
Общество, 16.08.2019
С 2020 по 2024 годы будет реализовываться региональный проект этой направленности 
Глава Бурятии проверил ход ремонта дорог в Улан-Удэ
Глава Бурятии проверил ход ремонта дорог в Улан-Удэ
Общество, 16.08.2019
Ремонтные работы обещают завершить до 1 октября
Бурятия осталась без интернета из-за аварии на Ростелекоме
Бурятия осталась без интернета из-за аварии на Ростелекоме
Общество, 16.08.2019
Также без связи остались Иркутская область и Забайкальский край
Успеть до 2 декабря
Успеть до 2 декабря
Общество, 16.08.2019
Уплата имущественных налогов – это уже обыденность. Ежегодно граждане России, имеющие в собственности автомобили, земельные участки, недвижимое имущество уплачивают транспортный, земельный налоги и налог на имущество граждан.
Бурятская певица представила клип на песню «Колыбельная для сына»
Бурятская певица представила клип на песню «Колыбельная для сына»
Общество, 16.08.2019
В клипе снялись известные люди республики со своими детьми. ВИДЕО
Глава Бурятии презентовал самолёт «Байкал» министру промышленности
Глава Бурятии презентовал самолёт «Байкал» министру промышленности
Общество, 16.08.2019
Алексей Цыденов встретился с Денисом Мантуровым
Увеличилось число перевозок поездом Улан-Удэ –Иркутск
Увеличилось число перевозок поездом Улан-Удэ –Иркутск
Общество, 16.08.2019
Пассажиров перевезено больше на 15,2% 
Школьники из Монголии побывали в Иркутске
Школьники из Монголии побывали в Иркутске
Общество, 16.08.2019
Дети познакомились с историей города 
Бурятию ждут дождливые выходные
Бурятию ждут дождливые выходные
Общество, 16.08.2019
Ожидаются грозы, дожди и туман

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^