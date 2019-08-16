Сразу после церемонии открытия здесь прошли первые детские соревнования
Спортивная площадка с искусственным покрытием площадью 480 кв. м. построена в селе Усть-Брянь Заиграевского района в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Согласно сметной стоимости, на строительство было выделено 3,1 млн рублей, том числе из федерального бюджета 2,8 млн рублей. Были закуплены новые хоккейные ворота и ворота для мини-футбола, новые скамейки и баскетбольная сетка.
- Мы рады видеть, когда появляются такие объекты, которые придают современный облик селу, предоставляются комфортные условия для занятия спортом нашим детям. Введение любого спортивного объекта делает жизнь сельских жителей насыщенной и разнообразной, – отметил Евгений Цыбиков, консультант развития сельских территорий и малых форм хозяйствования минсельхозпрода региона.
До конца года будут построены спортивная площадка с тренажерами в селе Кабанск Кабанского района и ФАП в селе Хилгана Баргузинского района в рамках реализации проекта по комплексной жилищной застройке. Кроме того, будут обустроены три детских игровых и спортивных площадки в селе Кабанск и селе Шергино Кабанского района, в селе Шара-Азарга Закаменского района - как проекты местных инициатив граждан. На эти цели выделено более 16 млн. руб.
В период с 2015 года по 2018 год в рамках данного мероприятия программы построены и введены в эксплуатацию 6 плоскостных спортивных сооружений (с. Татаурово Прибайкальского района, с. Темник и с. Новоселенгинск Селенгинского района, с. Барагхан Курумканского района, с. Тарбагатай Тарбагатайского района, с. Холодная Северо-Байкальского района). На строительство данных объектов было выделено 54,6 млн рублей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Спортивная площадка открылась сегодня в селе Усть-Брянь в Бурятии
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