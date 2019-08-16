В Братске осудили наркоторговку



В апреле этого года жительница Братска незаконно продала наркотическое вещество массой 0,054 грамма мужчине, который согласился участвовать в операции «Проверочная закупка» и стал подставным покупателем. Преступление пресекли сотрудники полиции.



Выяснилось, что женщина также хранила спайс для собственного употребления. Наркотики были изъяты во время обыска.



- Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершение преступлений по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и «Незаконный сбыт наркотических средств (ч. 1 ст.228.1 УК РФ). Подсудимая признала вину в полном объёме. Суд приговорил её к лишению свободы на срок 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





