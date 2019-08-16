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В Братске осудили наркоторговку

В Братске осудили наркоторговку
Общество,  Фото:pixabay.com
Её поймали при помощи подставного покупателя

В апреле этого года жительница Братска незаконно продала наркотическое вещество массой 0,054 грамма мужчине, который согласился участвовать в операции «Проверочная закупка» и стал подставным покупателем. Преступление пресекли сотрудники полиции. 
 
Выяснилось, что женщина также хранила спайс для собственного употребления. Наркотики были изъяты во время обыска.

- Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершение преступлений по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и «Незаконный сбыт наркотических средств (ч. 1 ст.228.1 УК РФ). Подсудимая признала вину в полном объёме. Суд приговорил её к лишению свободы на срок 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. 


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