В Забайкалье определён лучший проект памятника «Алтаргане»

Конкурс выиграл уроженец Дульдургинского района



В Агинском Бурятском округе определился победитель конкурса на лучший проект памятника, посвящённого «Алтаргане 2020». Конкурс был объявлен 13 июня этого года.



Лучшей работой стал эскизный проект Болота Дондокова «Алтаргана-2020». По мнению жюри в ней лучше всего раскрывается исторический образ «Алтарганы». Архитектурно-скульптурная композиция будет органично вписываться в окружающую среду. По словам автора, он постарался вложить в свою работу идею единения, солидарности людей, бережно относящихся к своим корням, осознающих принадлежность к бурятскому этносу.



Напомним, что памятник будет установлен в окружном центре в зоне отдыха по адресу Комсомольская, 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».



Справка



Болот Дондоков родился в 1958 году в селе Узон Дульдургинского района. Окончил Московский архитектурный институт. Автор многих проектов социально-культурных, бытовых и религиозных объектов на территории округа. Одновременно с архитектурной деятельностью, активно занимается декоративно-прикладным искусством. Работы по художественной обработке дерева, металла и пластика занимают особое место в его творчестве. Постоянный участник краевых, региональных и международных выставок и конкурсов. Владеет собственной мастерской по изготовлению авторских работ по высокохудожественной обработке дерева, дизайна элитных образцов сувенирной продукции, макетирование шедевров мировой архитектуры.

