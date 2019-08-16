В читинской колонии нашли свёрток с телефонами и шприцами с наркотиком

- При вскрытии свёртка обнаружен сотовый телефон, 7 фрагментов медицинских шприцов с веществом темно-зелёного цвета, по внешнему признаку схожее с наркотическим, а также два полимерных свёртка с находящимся внутри веществом темно-бурого цвета, по внешним признакам схожее с наркотическим, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.По данному факту проводится проверка, в которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ. Изъятое вещество направлено на экспертизу.