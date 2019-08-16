Ангарский музей получил в дар от немца 176 часов

Общество, Фото: пресс-служба администрация Ангарского городского округа

Решение о передаче хронометров коллекционер принял четыре года назад



Сегодня, 16 августа, немецкий коллекционер Йоханнес Альтмеппен передал в дар часовому музею в Ангарске 176 часов. В их числе наручные, карманные, военные хронометры и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР.



Визита исследователя российских часов, члена немецкого общества хронометрии, одного из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах из России, в ангарском музее ждали давно. Четыре года назад он уже посещал музей и именно тогда принял решение передать часть собственной коллекции сюда. Собрание часов подробно описано, это имеет большую научно-исследовательскую ценность.



- Ангарский музей часов – это, без сомнения, бренд нашей территории, известный не только во всей России. Мы сохраняем культурное наследие, которое передал нам основатель Павел Васильевич Курдюков и которое является нашим достоянием. Мы искренне признательны вам за то, что подарили именно нашему музею свою коллекцию, – поблагодарила гостя из Германии заместитель мэра Ангарска Марина Сасина.



Йоханнес Альтмеппен прочёл лекцию о тех экземплярах, которые входят в его собрание. Затем главный хранитель музея часов Баирма Бартанова в торжественной обстановке приняла коллекцию от владельца. По словам директора Веры Павловец, уже в октябре будет организована специальная выставка, в рамках которой ангарчане и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

