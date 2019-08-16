Успеть до 2 декабря





Это значительные суммы, которые пополняют местные и республиканский бюджеты. За 2018 год по Бурятии поступило чуть менее 1040 млн. руб. имущественных налогов граждан. Это на 110 млн. руб., или на 11 % больше чем в 2017 году.



С каждым годом государство совершенствует эту процедуру, давая гражданам возможность уплатить налоги, затратив минимум усилий и времени.

В конце августа через «Почту России» начнётся рассылка налоговых уведомлений. Если у кого-то возникнут вопросы после получения уведомления, то ответы можно получить на сайте ФНС России, на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц – 2019» (https://www.nalog.ru/rn77/snu-2019/). Напомним, что тем, кто подключен к Личному кабинету налогоплательщика, уведомления будут направлены через этот сервис, и по почте они его не получат.



Отметим, что получить налоговое уведомление через Личный кабинет налогоплательщика – это самый простой и быстрый способ. Уведомления по-явятся в этом сервисе уже в конце августа, и можно будет сразу же оплатить свои налоги прямо из Личного кабинета.



Также можно уплатить свои налоги:

а) через онлайн-сервисы банков-партнера ФНС России, например, через Личный кабинет клиента Сбербанка;

б) через банковские терминалы посредством кода на платежке;

в) через онлайн-сервис налоговой службы «Заплати налоги»;

г) через услугу «Мобильный банк»;

д) через Портал госуслуг.



И хотя кажется, что до срока уплаты имущественных налогов, а он в этом году приходится на 2 декабря, еще немало времени, практика показывает, что не все граждане вовремя уплачивают свои налоги. Общая задолженность по имущественным налогам на 1 августа составляет почти 780 млн. руб. Для сравнения укажем, что строительство новой школы на 450 детей сейчас обходится республиканскому бюджету в 405 млн. руб.



Поэтому своевременная уплата налогов – это важно. Налоговая служба призывает жителей Бурятии до 2 декабря исполнить свою конституционную обязанность – уплатить имущественные налоги, сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

