Школьники из Монголии побывали в Иркутске

Общество, Фото: Официальный портал города Иркутска

Дети познакомились с историей города



В Иркутск в рамках традиционного обмена прибыла делегация школьников из монгольского города Улан-Батор. Официальная встреча гостей состоялась в администрации города.



- В ходе встречи ребятам рассказали об истории Иркутска, важности побратимских отношений между городами. Монгольские школьники поделились своими впечатлениями, поблагодарили администрацию за гостеприимство, - сообщает мэрия Иркутска.



Кроме этого, дети посетили музей истории города, дом ремёсел (с посещением мастер-классов), детскую железную дорогу, детские площадки, экспериментарий, среднюю общеобразовательную школу №19 Иркутска и прогулялись по островам Юность и Конный.



– На протяжении всего периода сотрудничества между нашими городами особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения двух городов в духе взаимопонимания и добрососедства. Реализуется обмен группами школьников между Иркутском и Улан-Батором на регулярной основе, - отметила начальник отдела развития общего образования департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Нина Введенская.



Улан-Батор является одним из старейших городов – побратимов Иркутска. В 1971 году в столице региона было открыто Монгольское Консульство. В тот же период был подписан первый договор об установлении побратимских отношений. С тех пор Иркутск и Улан-Батор приобретают и расширяют опыт сотрудничества в различных областях деятельности, таких как образование, медицина, спорт, культура, осуществляются обмены официальными делегациями.

