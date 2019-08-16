В Бичурском районе Бурятии Медовый спас отметили ярмаркой

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Также прошёл конкурс на звание лучшего пасечника



14 августа в день Медового спаса в райцентре Бичурского района Бурятии прошла ярмарка мёда. Здесь продавали не только мёд из разных трав, но и прополис, пчелиные соты и даже «медовуху». Участников ярмарки поприветствовала заместитель главы района по экономическим вопросам Марина Савельева. Она пожелала пчеловодам хорошей качки и вкусного мёда, а покупателям удовлетворить потребности.



- Мы занимаемся мёдом уже 30 лет, – рассказывает Зоя Лысенко из Сахарного Завода, – сейчас уже трудно стало, но дети и внуки нам помогают. Вот внучки-студентки приехали, помогли нам приготовиться к ярмарке. Не хочется бросать это дело. Им ещё мой отец после войны начал заниматься, а мы продолжаем. Для нас это любимое увлечение.



На медовой ярмарке дегустировали интересные сорта мёда и блюда из полезного нектара. Супруги Дерябины из Билютая представили на суд жюри аппетитный чак-чак. Так что и в семейской деревне теперь можно отведать национальное татарское блюдо.



Для пчеловодов провели конкурс «Лучший пасечник», где нужно было подготовить презентацию, правильно ответить на тесты и представить мёд на дегустацию. По их итогам первое место присуждено А. Лысенко, второе – А. Калачеву, третье – Н. Селиванову.



Праздничную атмосферу создали выступления художественных коллективов: «Надежда», «Воскресенье», клуба гармонистов имени А. Слепнёва, «Россияночка», «Вдохновение» и других исполнителей. Весело прошли конкурсы «Медовая частушка», «Бодрости глоток», «Медовое лакомство».



Работники сельских клубов Малого Куналея, Мотни, Новосретенки, Кировского, Сахарного Завода, Кирети и Петропавловки украсили ярмарку не только красивыми пирогами и другой вкусной выпечкой, но и дарами с огородов. А самые креативные представили свои поселения в костюмах пчёлок.



Интересную книжную выставку подготовили сотрудники районной библиотеки. По словам директора Ирины Слепнёвой, редкие книги о пчеловодстве заказывали в национальной библиотеке города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

