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В Бурятии открылась «горячая линия» по вопросам детских товаров

В Бурятии открылась «горячая линия» по вопросам детских товаров
Общество,  Фото:pixabay.com
Она будет работать две недели

Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 19 августа по 2 сентября проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам «горячей линии»: 8 800 350 64 56 (звонок бесплатный), 8 (3012) 41-02-88 в рабочие дни с 8:30 до 17:30.
Роспотребнадзор
 
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