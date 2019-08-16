В Бурятии открылась «горячая линия» по вопросам детских товаров

Она будет работать две недели



Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 19 августа по 2 сентября проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам «горячей линии»: 8 800 350 64 56 (звонок бесплатный), 8 (3012) 41-02-88 в рабочие дни с 8:30 до 17:30.

