Бурятию ждут дождливые выходные

Ожидаются грозы, дожди и туман



Непогода ожидается на выходных в Бурятии. Синоптики прогнозируют грозы, дожди и туман. Такая погода ожидается в соседних регионах - Иркутской области и Забайкальском крае. Ночью по северным районам Бурятии и Забайкалья ожидаются первые заморозки, сообщила изданию Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.



В Бурятии местами дожди, грозы, утром туман. Ветер западный с порывами при грозах до 17 метров в секунду. Температура ночью +8 +13, местами +2 +7 градусов, а по северным районам до -2. Днём +20 +25, при облачности +14 +19 градусов.



По Забайкальскому краю местами дожди, днём с грозами, утром туман. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью +6 +11 градусов, местами +1 +6, при прояснении возможны заморозки до -2 градусов. Днём +20 +25, местами +15 +20 градусов.



В Иркутской области небольшие и умеренные дожди, грозы, местами ливни. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +8 +13, при прояснении +3 +8. Днём +17 +22, при облачной погоде +12 +17 градусов.

