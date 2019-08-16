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«Рыбачка»: Житель Бурятии покормил уловом лису

«Рыбачка»: Житель Бурятии покормил уловом лису
Общество, 
Голодный зверь подошёл к мужчине на берегу Селенги

В паблике crimburyatia.ru появилось любопытное видео от улан-удэнца. Здесь показывается, что к рыбачившему на Селенге горожанину подошла голодная лиса. Житель столицы Бурятии пожалел зверя: он с удовольствием делится с лисой уловом и отмечает на записи - «Рыбачка». 
 
- Голод не тётка. Рыбак снял на камеру мобильного телефона лису. Осмелевшая от голода лесная гостья решила поживиться уловом рыбака, - так подписали этот пост в соцсети. 



Здесь же указано, что встреча с животным произошла 14 августа. 


Отметим, что на сегодня довольно опасно приближаться к диким зверям, поскольку недавно в пригороде Улан-Удэ у лисы было обнаружено бешенство. Животное забрело на частное подворье.

рыбалка происшествия
 
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