«Рыбачка»: Житель Бурятии покормил уловом лису

Голодный зверь подошёл к мужчине на берегу Селенги
В паблике crimburyatia.ru появилось любопытное видео от улан-удэнца. Здесь показывается, что к рыбачившему на Селенге горожанину подошла голодная лиса. Житель столицы Бурятии пожалел зверя: он с удовольствием делится с лисой уловом и отмечает на записи - «Рыбачка».
- Голод не тётка. Рыбак снял на камеру мобильного телефона лису. Осмелевшая от голода лесная гостья решила поживиться уловом рыбака, - так подписали этот пост в соцсети.
Здесь же указано, что встреча с животным произошла 14 августа.
Отметим, что на сегодня довольно опасно приближаться к диким зверям, поскольку недавно в пригороде Улан-Удэ у лисы было обнаружено
бешенство. Животное забрело на частное подворье.
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