В Советском районе сразу две долгожительницы отметили своё 90-летие
14 августа в Улан-Удэ свой 90-летний юбилей отметили участницы трудового фронта Зоя Николаевна Касьянова и Лидия Николаевна Гараева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района столицы Бурятии.
Их трудовой путь – это свидетельство беззаветного служения своему народу, своей семье, стремление приносить пользу людям, творить добрые дела. Зоя Николаевна и Лидия Николаевна достойно и самоотверженно трудились в послевоенные годы, поднимали детей, помогали воспитывать внуков и правнуков. В торжественный день с юбилейными датами их поздравили и сотрудники администрации Советского района. Зое Николаевне и Лидии Николаевне пожелали крепкого здоровья, внимания родных и близких и, конечно же, долгих лет жизни.
В Улан-Удэ поздравили 90-летних юбиляров
Общество, Фото:
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