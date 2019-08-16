В Бурятии задержали братьев, собиравших коноплю в поле

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

У мужчин установлен факт употребления наркотика



В Кяхтинском районе Бурятии на поле, в пяти километрах от села Мурочи, полицейские заметили двух мужчин, собирающих коноплю.



У двоих братьев 46 и 55 лет, полицейские изъяли два пакета с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – марихуаной общей массой около 350 граммов.



- Отметим, что у жителей Кяхты также установлен факт потребления запрещённого вещества. Ранее они не судимы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.



В ведомстве напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

