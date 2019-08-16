В Бурятии приятель украл у собутыльника ноутбук

Хозяин техники спал во время преступления



13 августа с заявлением о краже в полицию обратился 43-летний жителя города Северобайкальска. Он сообщил, что у него из дома украли ноутбук стоимостью 35 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемого – 41-летнего горожанина, с которым заявитель накануне распивал спиртное.



Злоумышленник прихватил имущество, выходя из дома приятеля. Изрядно выпивший хозяин жилища в это время спал.



- Отметим, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. В июле 2017 года он был осуждён за неуплату алиментов и приговорён к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

