Хозяин техники спал во время преступления
13 августа с заявлением о краже в полицию обратился 43-летний жителя города Северобайкальска. Он сообщил, что у него из дома украли ноутбук стоимостью 35 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого – 41-летнего горожанина, с которым заявитель накануне распивал спиртное.
Злоумышленник прихватил имущество, выходя из дома приятеля. Изрядно выпивший хозяин жилища в это время спал.
- Отметим, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. В июле 2017 года он был осуждён за неуплату алиментов и приговорён к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Бурятии приятель украл у собутыльника ноутбук
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ожидаются грозы, дожди и туман
Голодный зверь подошёл к мужчине на берегу Селенги
У мужчин установлен факт употребления наркотика
Хозяин техники спал во время преступления
Пользователи активно обсуждают запись жительницы Бурятии в соцсети о нерадивой матери, которая не следит за малышом
Специалисты провели исследование среди столиц регионов ДФО
С мужчинами всё в порядке
Сотрудники ГИБДД проверили автомобили на светопропускание стёкол
Восемь летательных аппаратов выполнили перелёт из Читы на аэродром «Чойбалсан» в Монголии
Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие в детсаду
По легенде учений, вооружённые преступники захватили водное судно
Яйца подлежат уничтожению
В доме одного из подозреваемых хранилось замороженное мясо и оружие
По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира
Мужчина сдал боеприпасы в Росгвардию