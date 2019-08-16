В Иркутске стартует экспедиция «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу»

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Успеть до 2 декабря Общество, Уплата имущественных налогов – это уже обыденность. Ежегодно граждане России, имеющие в собственности автомобили, земельные участки, недвижимое имущество уплачивают транспортный, земельный налоги и налог на имущество граждан.