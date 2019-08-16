19 августа экспедиция приедет в Улан-Удэ
17 августа в 9:30 на площади Декабристов в Иркутске состоится торжественный митинг, посвящённый старту V международной молодёжной экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу». В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, депутат Госдумы РФ Сергей Тен, генеральный консул Монголии в Иркутске Л. Амарсанаа, представители правительства и законодательного собрания Иркутской области, ветеранских и молодёжных общественных организаций.
На митинге в торжественной обстановке руководителям экспедиции будут переданы флаги Российской Федерации и Монголии и копия знамени 307-го полка из мемориального музея боевой славы. Также участники возложат цветы к памятнику иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Напомним, что V Международная молодёжная экспедиция «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу» пройдёт с 17 августа по 7 сентября по маршруту: Иркутск – Улан-Батор – Халхин-Гол – Иркутск. В состав экспедиции войдут 50 юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет – студенты, молодые учёные, журналисты, видеооператоры, участники молодёжных и детских общественных организаций. Маршрут экспедиции будет пройден на автомобилях КАМАЗ и УАЗ. В населённых пунктах и воинских частях России и Монголии состоятся встречи с молодёжью, лекции по истории вооруженного конфликта на Халхин-Голе, возложение гирлянд к памятникам, спортивные соревнования и творческие выступления.
В Улан-Удэ участники приедут 19 августа. В этот день на мемориале Победы состоится торжественная акция, приуроченная к празднованию 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.
В Иркутске стартует экспедиция «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу»
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