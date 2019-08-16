Сотрудники ГИБДД проверили автомобили на светопропускание стёкол
В Улан-Удэ прошло профилактическое мероприятие «Тонировка». За полтора часа сотрудниками ГИБДД проверено около 30 транспортных средств, светопропускание стёкол которых не соответствует установленным требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.
- 26 водителей согласились самостоятельно устранить нарушение на месте. В отношении трёх нарушителей составлены административные материалы и выданы требования об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Водитель обязан в десятидневный срок снять тонировку и явиться в подразделение Госавтоинспекции. Если нарушитель не выполняет эти условия, регистрационное подразделение ГИБДД вправе аннулировать регистрацию транспортного средства, предупреждают в ведомстве.
За семь месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД за данное нарушение к административной ответственности привлечено 2392 нарушителя.
В Улан-Удэ 26 водителей сняли «тонировку» со стёкол
Общество, Фото:
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