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В Улан-Удэ детям из «Одуванчика» рассказали о дорожной безопасности

В Улан-Удэ детям из «Одуванчика» рассказали о дорожной безопасности
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие в детсаду

В Улан-Удэ автоинспекторы повели для воспитанников детского сада «Одуванчик» урок дорожной безопасности. Полицейские рассказали детям, как безопасно перейти проезжую часть, где можно кататься на велосипедах, самокатах и как вести себя в транспорте. Также малышам разъяснили, почему нельзя играть вблизи дороги.

В завершении встречи сотрудники ГИБДД показали юным участникам дорожного движения жесты регулировщика.

- Проводя занятия для дошкольников по изучению правил дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции надеются, что полученные знания помогут детям правильно ориентироваться в дорожной обстановке, - сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ГИБДД ПДД дети
 
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