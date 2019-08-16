В Улан-Удэ детям из «Одуванчика» рассказали о дорожной безопасности

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие в детсаду



В Улан-Удэ автоинспекторы повели для воспитанников детского сада «Одуванчик» урок дорожной безопасности. Полицейские рассказали детям, как безопасно перейти проезжую часть, где можно кататься на велосипедах, самокатах и как вести себя в транспорте. Также малышам разъяснили, почему нельзя играть вблизи дороги.



В завершении встречи сотрудники ГИБДД показали юным участникам дорожного движения жесты регулировщика.



- Проводя занятия для дошкольников по изучению правил дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции надеются, что полученные знания помогут детям правильно ориентироваться в дорожной обстановке, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

