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На Байкале водолазы СОБР освободили «захваченный» катер

На Байкале водолазы СОБР освободили «захваченный» катер
Общество,  Фото:Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области
По легенде учений, вооружённые преступники захватили водное судно

Водолазы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Иркутской области провели в акватории озера Байкал тактико-специальные учения.

По легенде, вооружённые преступники захватили и удерживали людей на катере. Единственный способ спасти заложников - пробраться на борт по воде. Одни водолазы СОБР добирались до точки вплавь, другие - на буксировщике. Наземная группа отслеживала, с какой стороны удобнее поставить трап и когда преступник на безопасном расстоянии.



- Сегодня водолазы Росгвардии отработали скрытный подход к цели с большой глубины. Отработаны сложные элементы по обследованию акватории дна Байкала и спасению людей. Занятия отработаны в полном объёме, преступник ликвидирован, - сказал водолаз СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

На Байкале находится большое скопление кораблей и судов, как сдерживающий фактор группа специалистов в составе водолазов СОБР необходима. В связи с этим, офицеры Росгвардии проводят регулярные тренировки на берегу озера и отрабатывают различные методы и подходы, а также повышают свою квалификацию на различных сборах водолазов, следующие уже в сентябре, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.
учения Росгвардия Иркутская область
 
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