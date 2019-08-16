На Байкале водолазы СОБР освободили «захваченный» катер









- Сегодня водолазы Росгвардии отработали скрытный подход к цели с большой глубины. Отработаны сложные элементы по обследованию акватории дна Байкала и спасению людей. Занятия отработаны в полном объёме, преступник ликвидирован, - сказал водолаз СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.



На Байкале находится большое скопление кораблей и судов, как сдерживающий фактор группа специалистов в составе водолазов СОБР необходима. В связи с этим, офицеры Росгвардии проводят регулярные тренировки на берегу озера и отрабатывают различные методы и подходы, а также повышают свою квалификацию на различных сборах водолазов, следующие уже в сентябре, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.

- Сегодня водолазы Росгвардии отработали скрытный подход к цели с большой глубины. Отработаны сложные элементы по обследованию акватории дна Байкала и спасению людей. Занятия отработаны в полном объёме, преступник ликвидирован, - сказал водолаз СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.На Байкале находится большое скопление кораблей и судов, как сдерживающий фактор группа специалистов в составе водолазов СОБР необходима. В связи с этим, офицеры Росгвардии проводят регулярные тренировки на берегу озера и отрабатывают различные методы и подходы, а также повышают свою квалификацию на различных сборах водолазов, следующие уже в сентябре, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.

Водолазы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Иркутской области провели в акватории озера Байкал тактико-специальные учения.По легенде, вооружённые преступники захватили и удерживали людей на катере. Единственный способ спасти заложников - пробраться на борт по воде. Одни водолазы СОБР добирались до точки вплавь, другие - на буксировщике. Наземная группа отслеживала, с какой стороны удобнее поставить трап и когда преступник на безопасном расстоянии.