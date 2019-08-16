В Бурятии у гражданина Китая изъяли утиные яйца

Общество, Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Яйца подлежат уничтожению



16 августа во время досмотра поезда, следующего из Китая в Россию, на пункте пропуска «Наушки» в Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.



Гражданин Китая ввозил 60 штук утиных яиц без документов.



- С 15 августа 2018 года на территории Российской Федерации усилен контроль за прибывающими в Россию транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая: не допускается ввоз физическими лицами в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования животной продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению.

