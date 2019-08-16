Яйца подлежат уничтожению
16 августа во время досмотра поезда, следующего из Китая в Россию, на пункте пропуска «Наушки» в Бурятии специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.
Гражданин Китая ввозил 60 штук утиных яиц без документов.
- С 15 августа 2018 года на территории Российской Федерации усилен контроль за прибывающими в Россию транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая: не допускается ввоз физическими лицами в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования животной продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии у гражданина Китая изъяли утиные яйца
Общество, Фото:
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