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В Забайкалье браконьеры продавали мясо косули

В Забайкалье браконьеры продавали мясо косули
Общество,  Фото:pixabay.com
В доме одного из подозреваемых хранилось замороженное мясо и оружие

В полицию Забайкальского края поступила информация о том, что в селе Тохтор Акшинского района неизвестные продают мясо дикого животного.

Сотрудники полиции установили личности мужчин. Ими оказались местный житель и его знакомый из Читы. Следствием установлено место забоя дикого животного.

В лесном массиве полицейские обнаружили шкуру косули, и другие доказательства причастности злоумышленников к незаконной охоте. Специальное разрешение на добычу у них отсутствовало.

По месту жительства одного из подозреваемых изъято замороженное мясо, которые по результатам проведённой экспертизы оказалось мясом косули, а также незаконно хранящееся оружие.

За незаконную охоту и за незаконное хранение огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкальский край браконьерство
 
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