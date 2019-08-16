В Забайкалье браконьеры продавали мясо косули

В доме одного из подозреваемых хранилось замороженное мясо и оружие



В полицию Забайкальского края поступила информация о том, что в селе Тохтор Акшинского района неизвестные продают мясо дикого животного.



Сотрудники полиции установили личности мужчин. Ими оказались местный житель и его знакомый из Читы. Следствием установлено место забоя дикого животного.



В лесном массиве полицейские обнаружили шкуру косули, и другие доказательства причастности злоумышленников к незаконной охоте. Специальное разрешение на добычу у них отсутствовало.



По месту жительства одного из подозреваемых изъято замороженное мясо, которые по результатам проведённой экспертизы оказалось мясом косули, а также незаконно хранящееся оружие.



За незаконную охоту и за незаконное хранение огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

