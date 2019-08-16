В доме одного из подозреваемых хранилось замороженное мясо и оружие
В полицию Забайкальского края поступила информация о том, что в селе Тохтор Акшинского района неизвестные продают мясо дикого животного.
Сотрудники полиции установили личности мужчин. Ими оказались местный житель и его знакомый из Читы. Следствием установлено место забоя дикого животного.
В лесном массиве полицейские обнаружили шкуру косули, и другие доказательства причастности злоумышленников к незаконной охоте. Специальное разрешение на добычу у них отсутствовало.
По месту жительства одного из подозреваемых изъято замороженное мясо, которые по результатам проведённой экспертизы оказалось мясом косули, а также незаконно хранящееся оружие.
За незаконную охоту и за незаконное хранение огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье браконьеры продавали мясо косули
Общество, Фото:
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