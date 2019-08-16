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Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Иркутске

Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира

На иркутском стадионе «Труд» 15 августа стартовал чемпионат России по стрельбе из лука, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Открывали соревнования министр спорта Приангарья Илья Резник, президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, председатель Федерации стрельбы из лука региона Константин Шумков, главный судья соревнований, старший тренер сборной Иркутской области Ольга Осипова и другие.

- Иркутская область впервые принимает у себя чемпионат России по стрельбе из лука. Это базовый для нашего региона вид спорта. Сегодня им занимается более 900 спортсменов в отделениях спортивных школ и спортивных клубах, в том числе в двух отделениях областных спортшкол. Все жители и гости Иркутской области могут посмотреть на выступления сильнейших лучников – призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы. Для нас эти соревнования очень важны, так как команде Иркутской области позволено выступить расширенным составом, и у наших молодых спортсменов есть возможность попробовать силы в борьбе с сильнейшими, - отметил Илья Резник.

Чемпионат России по стрельбе из лука проводится среди женщин, мужчин и команд-микс. Спортсмены соревнуются в меткости в классическом и блочном луке.

- Поздравляю вас с открытием чемпионата России по стрельбе из лука в Иркутске, где, действительно, этот вид спорта имеет большие традиции. 24 июля 2020 года начинаются Олимпийские игры в Токио. Я знаю, что кто-то из вас будет участвовать в этих Играх. Я верю, что мужская команда в следующем году на Кубке мира в Берлине завоюет лицензии для участия в Олимпиаде, - сказал на открытии Владимир Ешеев.

В соревнованиях участвуют 192 спортсмена из 22 регионов страны, в том числе серебряные призёры в команде XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова, бронзовый призер XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Баденов, победитель Всемирной летней Универсиады в Неаполе Антон Булаев, чемпионы в командном зачёте Всемирной летней Универсиады в Неаполе Бэлигто Цынгуев и Эрдэм Цыдыпов, чемпионы Европы в команде 2018 года Арсалан Балданов, Виталий Попов, Галсан Базаржапов и другие.

В состав команды Приангарья вошли 27 спортсменов, среди них члены сборных Иркутской области и России, призёры чемпионатов, кубков и первенств России – Никита Коковин, Любовь Александрова, Илья Райс, Дарья Осташкина, Мария Емельянова, Михаил Иванов, Роман Некрасов. На турнире можно будет выполнить норматив мастера спорта России.

Победители и призёры чемпионата страны станут известны 18 августа. По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира, который пройдёт в Москве с 4 по 7 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
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