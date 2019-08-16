Завершился ремонт трассы в Бурятии









- В 2019 году в Бурятии нацпроект охватил не только Улан-Удэ, но и региональные дороги. На его реализацию из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более 1,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Одним из главных результатов должно стать приведение в нормативное состояние 85 % дорожной сети, а также двукратное снижение мест концентрации ДТП. В Улан-Удэнской агломерации по итогам 2018 года 58 % дорог в норме.



- В 2019 году в Бурятии нацпроект охватил не только Улан-Удэ, но и региональные дороги. На его реализацию из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более 1,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Одним из главных результатов должно стать приведение в нормативное состояние 85 % дорожной сети, а также двукратное снижение мест концентрации ДТП. В Улан-Удэнской агломерации по итогам 2018 года 58 % дорог в норме.













Ремонт дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск км 55 – км 62 в Заиграевском районе Бурятии завершён. Он проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Расширена проезжая часть, уложен выравнивающий слой площадью 17,7 тысяч квадратных метров и покрытие из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси площадью около 53 тысяч кв. м. Также обустроены обочины, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка. Всего на эти цели было направлено 87,6 млн рублей.