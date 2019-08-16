В Улан-Удэ бензин АИ-92 подорожал на 7 копеек

Цены на дизельное топливо и АИ-98 остались без изменений
За прошедшую неделю в Улан-Удэ увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 на 7 копеек или 0,2 %, АИ-95 на 4 копейки или 0,1 %. Стоимость бензина АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.
В Чите повысилась стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 на 2 копейки или 0,1 %, АИ-98 на 22 копейки или 0,4 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.
В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.
Об этом сообщает управление по информационной политике.
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