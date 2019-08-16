В Кижингинском районе супруги отметили «серебряную» свадьбу

Пара прожила вместе 25 лет



9 августа 2019 года супруги Батуевы Батор и Оюна отметили «Серебряную» свадьбу. Пара проживает в Кижингинском районе Бурятии.



- За 25 лет счастливой совместной жизни в семье Батуевых родилось семеро замечательных детей и внучка. Рука об руку Батор Чойбалсанович и Оюна Борисовна идут по жизни вместе, строя свой семейный очаг, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.



Консультант Кижингинского районного сектора в торжественной обстановке поздравила с прекрасным событием, пожелала крепкого здоровья, благополучия, долголетия, вручила супругам благодарственное письмо. Юбиляров поздравили дети, родственники и друзья.

