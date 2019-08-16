Пара прожила вместе 25 лет
9 августа 2019 года супруги Батуевы Батор и Оюна отметили «Серебряную» свадьбу. Пара проживает в Кижингинском районе Бурятии.
- За 25 лет счастливой совместной жизни в семье Батуевых родилось семеро замечательных детей и внучка. Рука об руку Батор Чойбалсанович и Оюна Борисовна идут по жизни вместе, строя свой семейный очаг, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
Консультант Кижингинского районного сектора в торжественной обстановке поздравила с прекрасным событием, пожелала крепкого здоровья, благополучия, долголетия, вручила супругам благодарственное письмо. Юбиляров поздравили дети, родственники и друзья.
В Кижингинском районе супруги отметили «серебряную» свадьбу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Яйца подлежат уничтожению
В доме одного из подозреваемых хранилось замороженное мясо и оружие
По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира
Мужчина сдал боеприпасы в Росгвардию
Проезжую часть в Заиграевском районе расширили
Цены на дизельное топливо и АИ-98 остались без изменений
Пара прожила вместе 25 лет
Строительство решит проблему третьей смены и позволит детям посещать школу по месту жительства
Одно возгорание удалось локализовать
Нетрезвая девушка, не имеющая водительских прав, в костюме мифического животного ездила по городу
В дело вмешала прокуратура
Его задержали при получении денег
Патроны иностранец незаконно приобрёл у жителя Улан-Удэ
Сотрудники ГИМС провели профилактическое мероприятие
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа по республике местами по северу небольшие дожди, днём возможны грозы, по остальной территории преимущественно без осадков