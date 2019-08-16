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Житель Бурятии нашёл в гараже 600 патронов

Житель Бурятии нашёл в гараже 600 патронов
Общество,  Фото:Пресс-службе Росгвардии по Бурятии
Мужчина сдал боеприпасы в Росгвардию

В Бурятии продолжается возмездная приёмка оружия. В республиканское управление Росгвардии люди могут добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в ближайшее отделение лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознаграждение и освободить себя от уголовной ответственности.

Так на днях житель Гусиноозерска сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы по Селенгинскому району около 600 патронов калибра 7,62/54 мм. Боеприпасы он обнаружил при уборке гаража своего дяди и принял решение сдать в правоохранительные органы.

Также во время уборки кладовой житель Гусиноозерска нашел гладкоствольное ружье «ИЖ-54» 12 калибра. Ружьё принадлежало отчиму мужчины. Обнаруженное незаконно хранящееся ружье мужчина вскоре после обнаружения сдал сотрудникам лицензионно-разрешительной работы. 

 

По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств следует обращаться в территориальные отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии.



- Добровольная сдача способствует предупреждению преступлений правонарушений. Согласно постановлению правительства Бурятии утверждён порядок и размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, взрывные устройства, - заключают в пресс-службе Росгвардии. 
Росгвардия боеприпасы
 
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