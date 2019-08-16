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В Бурятии тушат семь грозовых пожаров

В Бурятии тушат семь грозовых пожаров
Общество,  Фото:pixabay.com
Одно возгорание удалось локализовать

За сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи грозовых пожаров в лесах Баргузинского, Курумканского и Северо-Байкальского района на общей площади около 2775 га. В результате, 1 лесной пожар Северо-Байкальском районе локализован.

На тушении работало 348 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

На сегодня проводятся работы по тушению трёх лесных пожаров и дотушиванию одного локализованного очага в Северо-Байкальском районе.

Кроме этого, продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике общей площадью около 520 га. Там работают более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов.

Лесной пожар в Джергинском заповеднике на площади 600 га ликвидирован.

Также на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 33 термоточки в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 109 555 га.

- Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. 
РАЛХ лесные пожары
 
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