В селе Поселье возвели каркас новой школы

Строительство решит проблему третьей смены и позволит детям посещать школу по месту жительства
В селе Поселье Иволгинского района Бурятии продолжается строительство школы на 450 мест. На данный момент застройщик ООО «Дом 2000» уже выполнил работы по возведению каркаса, перекрытий, наружных и щипцовых стен. На 80% утеплены наружные стены. Смонтированы наружные стены спортзала, выполнено основание под беговые дорожки и спортивные площадки.
На сегодня в Поселье функционирует только начальная школа, в которой при мощности 40 человек обучается более 120 детей с первого по четвёртый класс, то есть в три смены.
- Строительство новой школы направлено на решение проблемы третьей смены обучения. Всего у нас в Бурятии в трёхсменном режиме работают 13 общеобразовательных учреждений, - отметил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.
Из-за отсутствия школ в селе 1057 юных жителей Поселья вынуждены проходить обучение в селе Сужа Иволгинского района и Улан-Удэ. Строительство нового объекта позволит частично «разгрузить» городские школы под номерами 54, 44, 8, 37, 33, 40, 14, 9, 4. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», подготовительные работы начались в феврале 2019 года. На строительство школы будет направлено более 400 миллионов рублей. Функционировать она начнёт в 2020 году.
Мероприятия, направленные на ликвидацию третьей смены в общеобразовательных учреждениях продолжаются по всей Бурятии. Новые школы открываются в столице и районах республики.
В Улан-Удэ возведён новый корпус на 350 мест с тёплым переходом в школе №63. В 112 микрорайоне открылось новое здание для 744 учеников с обучением в одну смену. Будут возведены новый корпус школы №25, пристрои к школе №49 и гимназии №33. Запланировано строительство нового здания для школы №40 на месте старого помещения и большой школы на 1275 мест на улице Автотранспортная.
В селе Гурульба Иволгинского района школа на 450 мест позволила перевести обучение на две смены. Новые общеобразовательные учреждения появятся в сёлах Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, Хойто Бэе Иволгинского района, Нижние Тальцы Заиграевского района, Аршан Тункинского района, Клюевка Кабанского района.
Национальный проект «Образование» разработан для выполнения «майского» указа президента России Владимира Путина.
В селе Поселье возвели каркас новой школы
Общество, Фото:
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