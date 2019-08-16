В Бурятии судили электромонтёра за коммерческий подкуп

Его задержали при получении денег



Электромонтёр Джидинского РЭС признан виновным по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей».



В суде установлено, что в январе 2019 года электромонтёр, наделённый управленческими функциями, при проведении планового осмотра у потребителя сорвал пломбу с прибора учёта электроэнергии. Он сообщил хозяину о якобы выявленном нарушении и предложил передать ему 10 тысяч рублей за не составление акта о безучётном потреблении электроэнергии с начислением задолженности.



Мужчину задержали при незаконном получении пяти тысяч рублей.



Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.