Через Бурятию пытались провезти боеприпасы контрабандой

- Задержанный пояснил, что планировал переместить через государственную границу боеприпасы путём сокрытия от таможенного и пограничного контроля для дальнейшей реализации на территории Монголии. При этом патроны были незаконно приобретены в одном из оружейных магазинов Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.Иностранец признал свою вину в полном объёме и согласился с предъявленным ему обвинением.Кяхтинский районный суд приговорил контрабандиста к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.