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Через Бурятию пытались провезти боеприпасы контрабандой

Через Бурятию пытались провезти боеприпасы контрабандой
Общество,  Фото:Пограничного управления ФСБ России по Бурятии
Патроны иностранец незаконно приобрёл в оружейном магазине в Улан-Удэ

Весной 2019 года иностранец приобрёл в Бурятии боеприпасы и планировал переместить их в Монголию через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта».

Мужчину задержали пограничники. В автомобиле иностранного гражданина обнаружены и изъяты, укрытые в запасном колесе автомобиля, боеприпасы калибра 5,6 мм в количестве 4800 штук.



- Задержанный пояснил, что планировал переместить через государственную границу боеприпасы путём сокрытия от таможенного и пограничного контроля для дальнейшей реализации на территории Монголии. При этом патроны были незаконно приобретены в одном из оружейных магазинов Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Иностранец признал свою вину в полном объёме и согласился с предъявленным ему обвинением.

Кяхтинский районный суд приговорил контрабандиста к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.



контрабанда
 
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