Сотрудники ГИМС провели профилактическое мероприятие
Инспекторы ГИМС Бурятии провели мониторинг обстановки на акватории озера Байкал в Баргузинском и Кабанском районах. В ходе мероприятий проведено 15 бесед с охватом 29 человек и распространено 17 памяток по мерам безопасности.
- Главное управление МЧС России по Бурятии предупреждает жителей и гостей республики. Соблюдайте меры безопасности на водных объектах. Купайтесь только в разрешённых местах. Ни в коем случае не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра. Откажитесь от употребления алкоголя на берегу, - сообщают в ведомстве.
В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните на телефон спасания «101» или «112».
Жителям Бурятии напомнили о безопасности на водоёмах
Общество, Фото:
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