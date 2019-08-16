 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

Популярное

Жителям Бурятии напомнили о безопасности на водоёмах

Жителям Бурятии напомнили о безопасности на водоёмах
Общество,  Фото:Пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии
Сотрудники ГИМС провели профилактическое мероприятие

Инспекторы ГИМС Бурятии провели мониторинг обстановки на акватории озера Байкал в Баргузинском и Кабанском районах. В ходе мероприятий проведено 15 бесед с охватом 29 человек и распространено 17 памяток по мерам безопасности.

- Главное управление МЧС России по Бурятии предупреждает жителей и гостей республики. Соблюдайте меры безопасности на водных объектах. Купайтесь только в разрешённых местах. Ни в коем случае не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра. Откажитесь от употребления алкоголя на берегу, - сообщают в ведомстве.

В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните на телефон спасания «101» или «112».
ГИМС МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Через Бурятию пытались провезти боеприпасы контрабандой
Через Бурятию пытались провезти боеприпасы контрабандой
Общество, 16.08.2019
Патроны иностранец незаконно приобрёл в оружейном магазине в Улан-Удэ 
Жителям Бурятии напомнили о безопасности на водоёмах
Жителям Бурятии напомнили о безопасности на водоёмах
Общество, 16.08.2019
Сотрудники ГИМС провели профилактическое мероприятие 
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 16.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа по республике местами по северу небольшие дожди, днём возможны грозы, по остальной территории преимущественно без осадков
В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов
В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов
Общество, 15.08.2019
В рамках мероприятия пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, шашкам и перетягиванию каната
В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
Общество, 15.08.2019
В поддержку строительства будет организован благотворительный концерт
В Агинском выступит Анита Цой
В Агинском выступит Анита Цой
Общество, 15.08.2019
Забайкальский край посетят известные российские артисты в рамках большого гастрольного тура
В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»
В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, 15.08.2019
В День города проект вновь воссоздаст ярмарочные гулянья конца XVIII века
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
Общество, 15.08.2019
На один день аллея парка Нерчинска станет купеческой улицей
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
Общество, 15.08.2019
Первое место разделили сразу два участника
Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров
Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров
Общество, 15.08.2019
Его результат в сумме двоеборья составил 255 кг
Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Общество, 15.08.2019
7 сентября город отпразднует свой 353-й день рождения
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Общество, 15.08.2019
Обладателям премии вручат диплом и денежное вознаграждение
В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов
В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов
Общество, 15.08.2019
В международном турнире «Один пояс – один путь» они померятся в 3 видах национальной борьбы
Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
Общество, 15.08.2019
На театральной площади зрителям покажут насыщенную концертную программу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^