Жителям Бурятии напомнили о безопасности на водоёмах

Общество, Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

Сотрудники ГИМС провели профилактическое мероприятие



Инспекторы ГИМС Бурятии провели мониторинг обстановки на акватории озера Байкал в Баргузинском и Кабанском районах. В ходе мероприятий проведено 15 бесед с охватом 29 человек и распространено 17 памяток по мерам безопасности.



- Главное управление МЧС России по Бурятии предупреждает жителей и гостей республики. Соблюдайте меры безопасности на водных объектах. Купайтесь только в разрешённых местах. Ни в коем случае не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра. Откажитесь от употребления алкоголя на берегу, - сообщают в ведомстве.



В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните на телефон спасания «101» или «112».

